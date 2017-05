Heide: Oldtimer entwendet

Heide (ots) - In der Nacht zum Montag haben Diebe von einem Heider

Firmengelände einen hochwertigen Oldtimer entwendet. Die Polizei

sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder auf den

Verbleib des Porsches geben können.



In der Zeit von Sonntag, 21.00 Uhr, bis Montag, 07.00 Uhr

verschafften sich Diebe gewaltsam über ein Tor Zutritt zu dem

Grundstück in der Lise-Meitner-Straße. Dort stiegen sie über ein

Fenster in einen Porsche 911, Erstzulassung 1978, ein und schafften

das Fahrzeug vom Hof. Außerdem nahmen die Täter zwei Kennzeichen HEI-

JV 1 mit.



Hinweise auf die Dieben oder den Verbleib des Oldtimers konnten

die Ermittler bis jetzt nicht erlangen. Sie bitten daher um

Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0481 / 940.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

