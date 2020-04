Heide: Körperverletzung

Avatar_shz von shz.de

13. April 2020, 11:13 Uhr

Heide (ots) - Nachdem ein Heider nach derzeitigen Erkenntnissen am Samstagabend mit seinem Auto versehentlich ein Kinderspielzeug überfahren hat, ging ein Vater mit einem Hammer auf ihn zu und verletzte ihn leicht. Die Ermittlungen zu dem Gesamtgeschehen dauern an.



Gegen 18.30 Uhr dürfte der Geschädigte mit seinem Wagen durch die Apenrader Straße gefahren sein und zerstörte dabei seinen Angaben zufolge ein auf der Fahrbahn liegendes Spielzeug. Um dieses Geschehen dem Vater der vor Ort spielenden Kinder mitzuteilen, suchte er die entsprechende Anschrift auf, wo ihn der Beschuldigte erwartete. Mit einem Hammer soll der 41-Jährige an das Auto des Anzeigenden herangetreten sein und ihm durch die geöffnete Scheibe eine Verletzung zugefügt haben. An dem Wagen sei im Inneren zudem ein Schaden entstanden.



Der genaue Geschehensablauf bleibt zu klären, die alarmierten Polizisten fertigten eine Strafanzeige wegen der gefährlichen Körperverletzung.



Merle Neufeld



