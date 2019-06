Heide: Feuer in Mehrfamilienhaus

von shz.de

19. Juni 2019, 12:53 Uhr

Heide (ots) - Am heutigen Morgen ist es in Heide zu einem Feuer in

einem Mehrfamilienhaus, ausgehend von der Dachgeschosswohnung,

gekommen. Noch ist die Feuerwehr vor Ort, die Heider Kripo hat die

Ermittlungen übernommen.



Kurz vor 07.00 Uhr brach das Feuer in der Dachgeschosswohnung

eines Mehrfamilienhauses in der Alfred-Dührssen-Straße aus. Zunächst

versuchte der 47-jährige Mieter mit Bordmitteln die Flammen in den

Griff zu bekommen, scheiterte jedoch und alarmierte die Feuerwehr.

Bis jetzt dauern die Löscharbeiten vor Ort an. Das direkt betroffene

Gebäude dürfte nach derzeitigen Erkenntnissen nicht mehr bewohnbar

sein. Möglicherweise können die Bewohner der angrenzenden Häuser nach

Einsatzende wieder in ihre Behausungen zurückkehren.



Die Besichtigung des Brandortes durch die Heider Kripo und durch

einen Statiker wird voraussichtlich zeitnah erfolgen, die

Brandursache und die Schadenshöhe sind zum jetzigen Zeitpunkt noch

unklar.



Merle Neufeld









