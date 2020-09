Heide: Festnahme nach räuberischem Diebstahl im Supermarkt

Avatar_shz von shz.de

14. September 2020, 10:03 Uhr

Heide (ots) - Am Samstagabend hat sich ein räuberischer Diebstahl in einem Heider Supermarkt ereignet. Die Polizei stellte den Täter im Zuge der Fahndung und nahm ihn fest.



Um 19:31 Uhr meldete sich eine Angestellte eines Discounters in der Heider Feldstraße. Soeben habe sich ein von ihr ertappter Dieb losgerissen und sei mit der Beute geflüchtet. Vorher habe er die geschädigte Mitarbeiterin angeschrien und geschlagen. Die umgehend in die Fahndung entsandten Streifen konnten den Täter in der Apenrader Straße stellen und vorläufig festnehmen. Das Diebesgut hatte er vor dem Ergreifen durch die Polizei noch versteckt. Es war aber nicht mehr auffindbar. Die Einsatzkräfte verbrachten den 26-jährigen Heider zum Revier nach Heide. Hier entließ die Polizei den Mann nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen.



Der Beschuldigte muss sich in einem Strafverfahren wegen des räuberischen Diebstahls verantworten.



