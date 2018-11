Heide: Fahrt unter Drogeneinfluss

von shz.de

27. November 2018, 12:53 Uhr

Heide (ots) - Montagnachmittag hat eine Streife des

Polizeibezirksreviers Heide einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der

unter dem Einfluss von Drogen stehend mit einem Auto unterwegs

gewesen ist.



Um 17.15 Uhr stoppte eine Streife in der Hamburger Straße den

Fahrer eines Golfes, um ihn einer Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Währenddessen erhärtete sich der Verdacht, dass der 35-Jährige vor

Fahrtantritt Drogen konsumiert haben könnte. Ein freiwillig

durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf unterschiedliche

Rauschmittel. Die Beamten ordneten darauf die Entnahme einer

Blutprobe an und untersagten dem Mann die Weiterfahrt für die

nächsten 24 Stunden. Der Heider muss sich nun wegen des Führens eines

Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell