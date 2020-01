Heide: Einbruch in Wohnung

Avatar_shz von shz.de

21. Januar 2020, 11:13 Uhr

Heide (ots) - Am Montag ist es über Tag zu einem Einbruch in eine Wohnung in

Heide gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen

gemacht haben oder die ansonsten Hinweise auf den Täter geben können.



In der Zeit von 12.30 Uhr bis kurz vor 17.00 Uhr stieg ein Unbekannter über ein

Fenster in die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hamburger Straße ein. Er

durchsuchte das Innere und entwendete eine Spielekonsole und ein Portemonnaie -

an einem Fernsehgerät verursachte er einen Schaden. Der Wert des erlangten

Stehlguts dürfte bei etwa 250 Euro liegen.



Hinweise auf den Einbrecher gibt es bis jetzt keine - Zeugen sollten sich daher

bei der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.



Merle Neufeld



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



