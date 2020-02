Heide: Einbruch auf dem Gelände eines Ersatzteilehandels

Avatar_shz von shz.de

25. Februar 2020, 12:02 Uhr

Heide (ots) - Vermutlich in der Nacht zum Montag ist es in Heide zu einem

Einbruch in ein Lager eines Ersatzteilehandels gekommen. Die Täter erbeuteten

überwiegend Altbatterien, die Polizei sucht nun nach Zeugen.



Wahrscheinlich mit einem größeren Fahrzeug suchten Unbekannte das Gelände der

Firma in der Schanzenstraße auf. Sie drangen in ein Außenlager ein und

entwendeten aus diesem sieben 60-Liter-Kanister Öl und etwa 40 Altbatterien. Das

Gesamtgewicht des Stehlguts dürfte bei rund einer Tonne liegen, weshalb

anzunehmen ist, dass der Abtransport der Beute mit einem Kleinlaster oder mit

einem vergleichbaren Fahrzeug erfolgte. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft

sich auf über zweitausend Euro.



Zeugen, die Hinweise auf die Diebe geben können oder die verdächtige

Beobachtungen gemacht haben, sollten sich bei der Kripo in Heide unter der

Telefonnummer 0481 / 940 melden.



Merle Neufeld



