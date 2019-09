Heide: Durchsuchungsaktion der Heider Polizei

Avatar_shz von shz.de

12. September 2019, 14:53 Uhr

Heide (ots) - Nach dem Hinweis auf eine augenscheinliche

Kriegswaffe, mit der Personen in der Ernst-Mohr-Straße am Dienstag

hantiert haben sollten, reagierte die Polizei unverzüglich. Gestern

durchsuchte sie mit Unterstützung des Spezialeinsatzkommandos die

Wohnung des vermeintlichen Waffenbesitzers. Er ist Mitglied des

örtlichen Motorradclubs Halvards Heide, bei ihm stellten die

Einsatzkräfte einige Beweismittel sicher.



Zeugen beobachteten am Dienstagnachmittag drei Männer auf einem

Grundstück, die sich mit einer scheinbar vollautomatischen

Schusswaffe beschäftigten. Sie meldeten ihre Beobachtung dem Heider

Polizeirevier, wo sofort die Ermittlungen zur Identität der

Verdächtigen anliefen. Dabei kristallisierte sich heraus, dass alle

Personen der Rockerszene zuzurechnen waren, ein 24-Jähriger der

hiesigen. Er war derjenige, dem die Waffe zu gehören schien und der

in der Ernst-Mohr-Straße zuhause war. Auf Grundlage dieser

Erkenntnisse erließ ein Richter am Amtsgericht Itzehoe auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Itzehoe einen Durchsuchungsbeschluss für die

Wohnung des Beschuldigten. Die Umsetzung des Beschlusses erfolgte am

Mittwochnachmittag. Den 24-Jährigen trafen die Einsatzkräfte dabei

nicht an, stellten jedoch einige Beweismittel sicher. Darunter

befanden sich keine scharfen, jedoch Schreckschuss- und

Luftdruckwaffen mit dem Aussehen vollautomatischer Kriegswaffen,

Betäubungsmittel und Bargeld.



Die Ermittlungen in diesem Fall hat die Heider Kripo übernommen.

Der Kripo-Leiter und der Leiter des Heider Polizeireviers sind sich

einig, dass kriminelles und ordnungswidriges Verhalten, insbesondere

von Angehörigen von Rockergruppierungen, auch künftig konsequent nach

dem Null-Toleranz-Ansatz verfolgt wird.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell