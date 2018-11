Heide: Drei Verletzte bei Unfall

von shz.de

06. November 2018, 11:13 Uhr

Heide (ots) - Montagnachmittag hat sich auf der Heider Stadtbrücke

ein Verkehrsunfall unter Beteiligung von mehreren Fahrzeugen

ereignet. Dabei erlitten drei Insassen leichte Verletzungen. Der

entstandene Sachschaden belief sich auf etwa 5.000 Euro.



Um 17.10 Uhr war ein 33-Jähriger in Begleitung von zwei Personen

mit einem Polo auf der Straße Hamburger Straße aus Richtung Rendsburg

kommen unterwegs. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens auf der

Stadtbrücke bremste der Mann sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Ein

ihm folgender 28-jähriger Golffahrer bemerkte dieses Manöver zeitig

und hielt ebenfalls, während ein 24-Jähriger mit seinem Wagen auf die

beiden stehenden auffuhr und diese zusammenschob. Der Golffahrer und

zwei der Insassen des Polos kamen mit leichten Verletzungen in ein

Krankenhaus, alle Fahrzeuge waren nach dem Unglück noch fahrbereit.



