Heide: Diebstahl aus Hosentasche

06. April 2020, 12:33 Uhr

06. April 2020, 12:33 Uhr

Heide (ots) - Am Freitagabend der vergangenen Woche ist es in einem Heider Supermarkt zu einem Diebstahl eines Portemonnaies aus einer Hosentasche gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.



Der Geschädigte befand sich in der Zeit von 20.20 Uhr bis 20.30 Uhr in dem Kaufland-Markt in der Marschstraße. Während des Shoppens trug er seine Geldbörse in der Hosentasche. Als der 69-Jährige seine Waren an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte er, dass ihm jemand sein Portemonnaie samt Inhalt gestohlen hatte. Neben dem Geldbehältnis an sich erbeutete der Dieb einige Karten und Papiere und etwa 120 Euro Bargeld.



Hinweise auf den Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.



