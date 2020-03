Heide: Dieb macht reiche Beute

Avatar_shz von shz.de

02. März 2020, 11:23 Uhr

Heide (ots) - Am Freitag hatte ein Dieb in einem Heider Supermarkt leichtes

Spiel, denn eine Kundin deponierte ihr gut bestücktes Portemonnaie samt Tasche

im Einkaufswagen. Insgesamt erbeutete der Täter gut tausend Euro.



Um 11.50 Uhr suchte eine 60-Jährige einen Supermarkt in der Marschstraße auf.

Für die Zeit des Shoppens legte die Anzeigende ihre Handtasche mit Geldbörse

leichtsinnigerweise im Einkaufswagen ab. Als die Dithmarscherin ihren Einkauf an

der Kasse bezahlen wollte, stellte sie fest, dass ihr Kellnerportemonnaie

verschwunden war. Nebst einigen Karten enthielt die Geldbörse mehr als tausend

Euro, die die Geschädigte zuvor von der Bank geholt hatte.



Mit etwas mehr Vorsicht hätte dieser Diebstahl sicherlich verhindert werden

können. Damit Ihnen Ihre Geldbörse nicht abhandenkommt, sollten Sie folgende

Verhaltenstipps beherzigen - auch wenn diese nicht immer bequem erscheinen:



- Tragen Sie Geldbörsen und auch Smartphones in verschlossenen

Innentaschen, die keinen ungehinderten Zugriff erlauben. - Behalten

Sie Ihre Handtaschen stets bei sich und legen Sie sie auch nicht nur

kurzfristig ab - auch nicht in den sicher erscheinenden

Einkaufswagen. - Sorgen Sie dafür, dass Ihre Tasche verschlossen und

ein einfaches Öffnen unmöglich ist. - Wer ganz sichergehen möchte und

kein Freund von Handtaschen ist, kann auf Gürteltaschen

zurückgreifen, Brustbeutel tragen oder aber sein Portemonnaie mit

einer Kette versehen. - Denken Sie daran, auch Stuhllehnen sind keine

geeigneten Aufbewahrungsorte für Taschen - ebenso wenig wie die Netze

von Rollstühlen, Rollatoren und Kinderwagen.



Beherzigen Sie diese Hinweise und erschweren Sie den Dieben damit das Leben!



Merle Neufeld



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52209/4534971

OTS: Polizeidirektion Itzehoe



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell