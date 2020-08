Heide: Die Kripo ermittelt nach dem Brand eines Frisörsalons

Avatar_shz von shz.de

06. August 2020, 09:23 Uhr

Heide (ots) - Nach dem Brand eines Frisörsalons in der Heider Innenstadt hat die Kripo die Ermittlungen aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge gehen die Beamten von einer Brandstiftung aus und bitten die Bevölkerung um Zeugenhinweise.



Gegen 22.35 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr in die Süderstraße aus, nachdem mehrere Menschen den Brand eines Frisörgeschäftes gemeldet hatten. Bei Eintreffen der Beamten hatte die Bewohnerin der über dem Laden liegenden Wohnung diese bereits unversehrt verlassen. Dank des schnellen Einsatzes der Löschkräfte griffen die Flammen weder auf das Zuhause der Dame über noch auf benachbarte Gebäude. Der in dem Geschäft entstandene Schaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen, die Wohnung der Rentnerin ist aufgrund von Verrußung erst einmal nicht mehr bewohnbar.



Aktuell gehen die Ermittler von einer Brandstiftung aus. Eine Zeugin beobachtete zur Zeit des Brandausbruchs eine männliche Person am Tatort, die diesen fluchtartig in Richtung des Wulf-Isebrand-Platzes verließ. Weitere Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können und die noch keinen Kontakt zur Polizei hatten, sollten sich bei der Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.



Merle Neufeld



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010 Mobil: +49 (0) 171 290 11 07 E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/52209/4672093 OTS: Polizeidirektion Itzehoe



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell