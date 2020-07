Heide: Brand von zwei Papiercontainern

Avatar_shz von shz.de

07. Juli 2020, 15:23 Uhr

Heide (ots) - Gleich zwei in naher Umgebung aufgestellte Papiercontainer brannten in der Nacht zum 07.07.2020 in Heide innerhalb von 20 Minuten.



Am 06.07.2020 um 23.07 Uhr meldete ein Zeuge einen brennenden Papiercontainer in der Lilly-Wolff-Straße. Dieser war direkt vor einem Haus abgestellt. Noch bevor die Feuerwehr diesen Einsatz beenden konnte wurde ein weiterer brennender Papiercontainer gemeldet. Dieses Mal ging es zur Kindertagesstätte in der Klaus-Harms-Straße. Auch hier löschte die Feuerwehr den Container ab. Aufgrund der unmittelbaren Nähe der Containerstandorte war davon auszugehen, dass ein Täter in der Gegend unterwegs war und die Feuer entzündet hat. Eine Suche mit mehreren Streifenwagen im näheren Umkreis verlief allerdings ergebnislos. Es wurden zwei Anzeigen wegen Sachbeschädigung gefertigt.



Zeugen, denen etwas verdächtiges aufgefallen ist, wenden sich bitte an die Polizei in Heide unter Tel. 0481 / 94-0.



