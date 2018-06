Heide: Betrunkener verunfallt mit Pedelec

von shz.de

18. Juni 2018, 10:53 Uhr

Heide (ots) - Sonntagabend ist ein stark alkoholisierter Radler in

Heide mit einem Hindernis kollidiert und hat sich dabei einige

Verletzungen zugezogen. Er muss sich nun wegen der Trunkenheit im

Verkehr verantworten.



Um 20.00 Uhr war ein Heider mit seinem Pedelec auf einem Stichweg

zwischen dem Querweg und der Straße Moorblick in Süderholm unterwegs.

Vermutlich infolge seines Alkoholisierungsgrades verlor er die

Kontrolle über sein Zweirad und stieß gegen einen Poller mit

Durchlass für Fußgänger und Radler. Der 48-Jährige stürzte und zog

sich dabei einige Verletzungen zu. Im Gespräch mit dem Verunglückten

stellten die eingesetzten Beamten Atemalkoholgeruch fest. Ein

Atemalkoholtest bei dem Radler ergab einen Wert von 2,33 Promille.

Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, die eine

Ärztin im Heider Krankenhaus durchführte. Nach dieser Maßnahme und

der ambulanten Versorgung seiner Verletzungen konnte der Beschuldigte

die Klinik wieder verlassen - er muss sich nun wegen der Trunkenheit

im Verkehr verantworten.



