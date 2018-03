Heide: Betrunkener sucht sein Auto

von shz.de

30. März 2018, 16:33 Uhr

Heide (ots) - Am Donnerstagmorgen, den 29.03.2018, gegen 08.45

Uhr, meldete sich ein 53 jähriger Mann auf der Polizeiwache in Heide

und gab an, sein Auto wäre gestohlen worden. Er sei am Vorabend mit

dem Zug nach Hamburg gefahren und hätte sein Auto am Parkplatz

Güterstraße in Heide abgestellt. Als die Streife den Parkplatz

aufsuchte, fand sie dort das angeblich gestohlene Auto - nur von dem

Anrufer war keine Spur zu sehen. Den 52 jährigen fanden sie dann in

der Rüsdorfer Straße - auf der anderen Seite des Bahnhofes - und der

Mann war fest überzeugt, den Wagen dort abgestellt zu haben. Ein Alco

Test ergab einen morgendlichen Wert von knapp 1.0 Promille. Die

Beamten stellten den Autoschlüssel des Mannes sicher - er konnte ihn

sich am Abend wieder abholen.



Stefan Hinrichs









