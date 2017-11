Heide: Autofahrer übersieht radelndes Kind

von shz.de

Heide (ots) - Dienstagnachmittag hat ein Autofahrer in Heide ein

bevorrechtigtes Kind auf seinem Fahrrad übersehen und angefahren. Der

Junge zog sich leichte Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus.



Kurz nach 16.00 Uhr war ein 19-Jähriger in einem Renault auf der

Harmoniestraße in Richtung der Kreuzung zur Moltkestraße unterwegs.

An der Kreuzung hielt er vorschriftsmäßig am dortigen Stoppschild und

fuhr dann wieder an. Hierbei übersah er zwei Kinder, die auf dem

Bürgersteig der Moltkestraße hintereinander radelten und die

Harmoniestraße vor dem zunächst noch stehenden Auto überqueren

wollten. Auf der Fahrbahn kollidierte der 13-Jährige mit dem PKW,

während sein ihm folgender Bruder noch bremsen konnte. Der

Geschädigte zog sich bei dem Zusammenstoß eine Verletzung am Knie zu

- ein Rettungswagen brachte ihn ein Krankenhaus.



An dem Clio entstand ein nur geringer Sachschaden, der

Fahrzeugführer blieb unverletzt.



