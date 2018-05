Hattstedt - Pietätlose Diebe stehlen Grabschmuck/Polizei sucht Zeugen

von shz.de

16. Mai 2018, 08:33 Uhr

Hattstedt (ots) -



Auf dem Hattstedter Friedhof wurde von zwei Gräbern Grabschmuck

entwendet. Einen sehr hohen ideellen Wert haben drei Ton-Blumen und

ein Schmetterling aus Kunststoff die von dem einen Grab entwendet

wurden, ebenso auch die gusseiserne Vogeltränke, verziert mit einem

kleinen Vogel, des anderen Grabes. In der Zeit vom 27.04.2018 bis zum

02.04.2018 wurde dieser Grabschmuck von einem bislang unbekannten

Dieb gestohlen. Die Polizei in Hattstedt hat die Ermittlungen

übernommen. Zeugen, Hinweisgeber und weitere Geschädigte werden

gebeten, sich unter der Rufnummer 04846-310 zu melden.









Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



