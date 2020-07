Hasenmoor / Schwerer Verkehrsunfall mit fünf Verletzten

Avatar_shz von shz.de

22. Juli 2020, 10:53 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am 21.07.2020, gegen 20.00 Uhr ist es in Hasenmoor, auf der Hartenholmer Straße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen.



Ein 74jähriger Fahrer eines Pkw Volvo war von einem Feldweg (Hebammenweg) in der Gemarkung Hasenmoor nach links auf die Hartenholmer Straße eingebogen. Dabei kam es dann zu einer Kollision mit einem 66jährigen Fahrer eines VW Multivan mit Anhänger (wohnhaft im Bad Bramstedter Umland), der mit seinem Gespann auf der vorfahrtberechtigten Hartenholmer Straße in Richtung Hartenholm unterwegs war.



Nach dem Aufprall kam das mit vier Personen besetzte Gespann nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und kippte auf die Seite.



Alle Insassen konnten sich selbst aus dem stark beschädigten Fahrzeug befreien. Auch der 74jährige wurde verletzt. Alle Beteiligten wurden von zwei angeforderten Notärzten erstversorgt und mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen von fünf Rettungswagen in Krankenhäuser eingeliefert. Der Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. Während Rettungs- und Bergungsarbeiten unter Beteiligung der Feuerwehr Hartenholm wurde die Hartenholmer Straße für ca. 1 ½ Stunden gesperrt.



