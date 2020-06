Hasenmoor - Schwerer Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Avatar_shz von shz.de

29. Juni 2020, 15:23 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Freitag (26.06.2020) ist es auf der B 206 in Hasenmoor zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.



Eine 38jähriger Setherin befuhr um 14:30 Uhr mit ihrem Ford die Bundesstraße in Richtung Bad Bramstedt. Hinter ihr fuhr ein 44jähriger Quickborner mit seinem Pritschenwegen der Marke Mitsubishi. Während die 38jährige Fahrzeugführerin ihre Geschwindigkeit verringerte, bemerkte der Quickborner aus noch ungeklärter Ursache die Abbremsung zu spät und fuhr auf. Durch den Unfall geriet der Ford Focus ins Schleudern und rutschte in den Graben.



Die Setherin verletzte sich schwer und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Quickborner Fahrzeugführer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.



Ersten Schätzungen zufolge dürfte die Schadenshöhe für beide Fahrzeuge bei ca. 10.000 Euro liegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Bad Segeberg - Pressestelle - Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg



Sandra Firsching Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160/3619378 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4637825 OTS: Polizeidirektion Bad Segeberg



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell