Haseldorf - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jähriger

28. August 2020, 20:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Seit Freitagmittag (28.08.2020) wird die 13-jährige Aleyna Karali aus Haseldorf vermisst. Aleyna wurde letztmalig gegen 13:00 Uhr an ihrer Wohnanschrift in Haseldorf gesehen und dürfte sich selbständig von dort mit unbekanntem Ziel entfernt haben.



Bisherige Fahndungsmaßnahmen haben nicht zu ihrem Auffinden geführt.



Entsprechend wendet sich die Polizei mit dieser Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung und bittet um Mithilfe.



Die 13-Jährige ist 1,60 cm klein und von kräftiger Statur. Sie hat dunkle Haare und braune Augen. Weiterhin ist sie mit einem roten T-Shirt des Herstellers Adidas und einer hellen Jeans bekleidet. Sie führt einen roten Rucksack bei sich.



Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten über die 110 oder an jede andere Polizeidienststelle.



