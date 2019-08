Hartenholm - 'Werner Rennen 2019' startet aus polizeilicher Sicht ruhig

Avatar_shz von shz.de

30. August 2019, 13:03 Uhr

Hartenholm (ots) - In den ersten Stunden des Motorsport- und

Musikfestivals verzeichnete die Polizei einen eher ruhigen Verlauf

mit wenigen festivaltypischen Eigentums- und

Körperverletzungsdelikten.



Allerdings wurde der mit großen Bannern gut sichtbar angebrachte

Hinweis des Veranstalters, dass auf dem gesamten

Veranstaltungsgelände und in den Park- und Campingbereichen die

Straßenverkehrsordnung gilt, von einigen motorsportbegeisterten

Festivalbesuchern mit nicht zugelassenen Fahrzeugen nicht beachtet.

Hier wurden durch die Polizei bereits zahlreiche Verstöße

festgestellt und zur Anzeige gebracht.



Weiterhin befuhren einige Besucher diese Bereiche unter dem

Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Neben Anzeigen im

Ordnungswidrigkeitenbereich fertigten die Polizisten in einem Fall

eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.



Bei den bereits gestern stattgefundenen Anhalte- und

Sichtkontrollen im Anreiseverkehr der B206 stellten die

Polizeibeamten wenige Verstöße durch Alkohol und Betäubungsmittel im

Straßenverkehr fest. Hier wurden eine Straf- und weitere

Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.









Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell