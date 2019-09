Hartenholm (Werner Rennen 2019) / Erneuter Zeugenaufruf und Veröffentlichung von Phantombildern nach Vergewaltigung

Avatar_shz von shz.de

05. September 2019, 16:22 Uhr

Bad Segeberg (ots) -



Am Sonntag, den 01.09.2019, wurde eine 19-jährige Frau auf der

Veranstaltung "Werner Rennen 2019" auf dem Flugplatz Hartenholm von

zwei bislang unbekannten Männern vergewaltigt. Siehe hierzu auch

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4363136



Die Tat ereignete sich in der Zeit von 01:30 bis 02:30 Uhr im

Bereich des Campingplatzes C.



Der Polizei liegt jetzt eine aktualisierte Beschreibung der Täter

vor:



Beide Täter sollen im Alter zwischen 30 und 40 Jahren alt sein.

Der Täter mit grauem T-Shirt wird als ungefähr 2 m groß mit

schlanker, trainierter Statur beschrieben. Er soll einen

Dreitagebart, sehr kurze dunkle Haare und Segelohren haben.



Der zweite, mit einem roten T-Shirt bekleidete Täter, soll 1,80 m

groß sein, einen Vollbart und einen dicken Bauch ("Bierbauch") haben.

Seine Haare seien kurz und von blond/brauner Farbe.



Mit Phantombildern der Täter, einem Lageplan (https://t1p.de/ddj7)

und dem Freischalten eines Hinweisportals bittet die Polizei nun

erneut um Mithilfe.



Wer kann Hinweise zu Personen geben, die Ähnlichkeit mit den

Phantombildern aufweisen? Wer hat Fotos oder Videos gemacht, auf

denen Personen abgebildet sind, die Ähnlichkeit mit den

Phantombildern haben?



Bitte laden Sie Ihre Hinweise, Fotos und Videos auf unserem

Hinweisportal (https://sh.hinweisportal.de/) hoch und helfen Sie uns

so bei den Ermittlungen!



Fernmündlich erreichen Sie die Ermittler der Kriminalpolizei Bad

Segeberg unter 04551-8840.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Steffen Büntjen

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



