Hartenholm - schwerer Verkehrsunfall

25. Juni 2018, 11:43 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am vergangenen Samstagnachmittag ist es in

der Hofstraße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.



Um 13.50 Uhr fuhr ein 20-jähriger aus dem Kreis Bad Segeberg mit

seinem Auto von der B 206 kommend in Richtung Hartenholm.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam der Wagen aus

ungeklärter Ursache am Ende einer Rechtskurve nach rechts von der

Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und überschlug sich.



Der Fahrer und seine 18-jährige Mitfahrerin, ebenfalls aus dem

Kreis Segeberg, mussten von der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Auto

befreit werden.



Rettungskräfte brachten beide in ein nahegelegenes Krankenhaus.



Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Die Beifahrerin verletzte

sich leicht.









