Hartenholm - Schwarzen Jutebeutel geraubt

10. Oktober 2018, 12:33 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Gestern Morgen ist es im Bereich Dorfplatz zu

einem Raub auf eine 22-Jährige aus dem Kreis Segeberg gekommen. Der

Täter erbeutete einen schwarzen Jutebeutel und flüchtete unerkannt in

Richtung Dorfstraße.



Gegen 07:40 Uhr war die Frau fußläufig in Richtung Timm-Schott-Weg

unterwegs, als ihr eine unbekannte Person hinterrücks ihren schwarzen

Jutebeutel mit großem weißem Totenkopfsymbol entriss und weglief. Im

Bereich Dorfstraße verlor die Geschädigte den Mann aus den Augen. Die

Beraubte alarmierte die Polizei über Notruf.



Gegenüber den Beamten beschrieb die Geschädigte den Täter als

"etwas größer" und unter anderem mit einer blauen Jacke mit Kapuze

bekleidet.



Eine Fahndung im Nahbereich verlief ohne Ergebnis.



Neben mehreren persönlichen Gegenständen befand sich eine geringe

Menge Bargeld im Jutebeutel.



Die Kriminalpolizei in Bad Segeberg hat die Ermittlungen

übernommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen der Tat. Wer hat

zur besagten Zeit eine Person gesehen, die einen derart auffälligen

Jutebeutel mit sich führt? Hinweise nehmen die Beamten unter der

Rufnummer 04551 884-0 entgegen.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Dirk Scheele

Telefon: 04551-884-2020

Handy: 0160-3619378

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell