Hartenholm (Flugplatz) - Fallschirmspringer verunglückt

27. September 2018, 18:33 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Gegen 14:30 Uhr ist am heutigen Tag ein

Tandemfallschirmspringer beim Flugplatz Hartenholm verunglückt.



Ein erfahrener 50-jährige Fallschirmspringer führte mit einer

66-jährigen Hamburgerin einen Tandemsprung durch. Aufgrund von

stärkeren Winden misslang die Landung auf den eigentlich anvisierten

Flugplatz in Hartenholm oder anderer Freiflächen, so dass die beiden

Personen letztendlich in einem großen Baum landeten und dort fest

hingen.



Da für die Rettung die Leitern der ortsansässigen Feuerwehren zu

kurz waren, rückte die Feuerwehr Kaltenkirchen mit der Höhenrettung

an. Durch die Höhenrettung konnten beide Personen aus einer Höhe von

etwa 16-20 Metern gerettet werden.



Beide Personen kamen mit leichten Verletzungen zur vorsorglichen

medizinischen Versorgung in Krankenhäuser.



Für die Polizei war der Einsatz um 17:04 beendet.









