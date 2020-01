Harrislee - Bundespolizei verhaftet Rumänen mit offenem Haftbefehl

Avatar_shz von shz.de

09. Januar 2020, 10:53 Uhr

Harrislee (ots) - Im Rahmen einer durch die Bundespolizei am ehemaligen

Grenzübergang in Harrislee durchgeführten Kontrolle wurde gestern gegen 14.00

Uhr ein Rumäne als Fahrer eines dänischen Kastenwagen festgestellt.



Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung stellten die Bundespolizisten fest, das

gegen den 29-Jährigen ein Haftbefehl bestand. Die Staatsanwaltschaft suchte ihn

wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis.



Ihm wurde die Möglichkeit gegeben, die geforderte Geldstrafe in Höhe von 2800,-

Euro zu begleichen. Dieses gelang ihm mit Hilfe von Arbeitskollegen, die das

Geld vorbeibrachten. Somit blieben ihm 80 Tage Gefängnisaufenthalt erspart.



Der Rumäne durfte seine Fahrt nun fortsetzen, da er einen dänischen Führerschein

vorlegen konnte. Er hatte zuvor eine Führerscheinsperre bis Oktober 2019

erhalten.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Flensburg

Valentinerallee 2a

24941 Flensburg

Pressesprecher

Hanspeter Schwartz

Telefon: 0461/3132-104 o. Mobil: 0160/8946178

Fax: 0461/ 31 32 - 107

E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/4487373

OTS: Bundespolizeiinspektion Flensburg



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell