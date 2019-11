Harrislee - Bei Kontrolle Haschisch sichergestellt

Avatar_shz von shz.de

28. November 2019, 10:04 Uhr

Harrislee (ots) - Gestern Abend stellten Bundespolizisten bei einer Kontrolle in

Harrislee einen VW UP mit dänischen Kennzeichen fest. Die Beamten nahmen bei der

Ausweiskontrolle einen süßlichen Geruch wahr. Auf Befragen nach Rauschgiftkonsum

wurde dies durch den 31-jährigen dänischen Fahrer verneint.



Bei der eingehenden Kontrolle fanden die Bundespolizisten versteckt unter einer

Jacke der Beifahrerin im Fußraum einen angerauchten Joint sind im Handschuhfach

1 Gramm Haschisch. Eine hinzugerufene Streife der Landespolizei führte einen

Drogenschnelltest durch, welcher positiv ausfiel.



Die Weiterfahrt wurde untersagt, Fahrer und Beifahrerin müssen nun mit

Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen. Auch

wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den Fahrer

eingeleitet, da dieser erweiterte Pupillen aufwies. Die Entnahme einer Blutprobe

wurde angeordnet.



Das Rauschgift und der Führerschein wurden sichergestellt.



