Hanerau-Hademarschen / Kreis RD-ECK - Wohnungsbrand

von shz.de

29. Juli 2019, 11:03 Uhr

Hanerau-Hademarschen / Kreis RD-ECK (ots) - 190729-3-pdnms

Wohnungsbrand in Hademarschen



Hanerau-Hdemarschen / Kreis RD-ECK. Aufmerksame Nachbarn meldeten

Sonntag (28.07.19, 14.35 Uhr) Brandentwicklung in einem kombinierten

Wohn- und Geschäftshaus in Hademarschen, Kaiserstraße. Die Feuerwehr

brachte den Brand unter Kontrolle. Nach ersten Erkenntnissen

entwickelte sich das Feuer in der Küche; ein technischer Defekt ist

nicht ausgeschlossen. Die Kripo hat die Brandermittlungen übernommen.

Es entstand Gebäudeschaden. Verletzt wurde niemand. Der

Wohnungsinhaber befand sich zum Zeitpunkt des Feuers nicht in der

Wohnung. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.



Sönke Hinrichs









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell