Hanerau-Hademarschen / Embühren / Kreis RD-ECK - Wohnungseinbruchdiebstähle

26. November 2019, 16:42 Uhr

Hanerau-Hademarschen / Embühren / Kreis RD-ECK (ots) - 191126-3-pdnms

Wohnungseinbruchdiebstähle



Hanerau-Hademarschen / Embühren / Kreis RD-ECK. Unbekannte brachen Montag

(25.11.19) in Hademarschen, Pemelnweg, und in Embühren, Freudenberger Weg, in

Einfamilienhäuser ein. Der Einbruch in Hademarschen erfolgte zwischen 14 Uhr und

18 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters. Angaben zum Stehlgut liegen noch nicht

vor. In Embühren gelangten die Einbrecher zwischen 6.30 Uhr und 20 Uhr durch

ein auf Kipp stehendes Fenster in das Haus; gestohlen wurden eine digitale

Spiegelreflexkamera, ein Akkuschrauber und Bargeld. Die Kripo in Rendsburg hat

die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der

Rufnummer 04331 / 208-450.



Sönke Hinrichs



