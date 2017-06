Handtaschenräuber blieb erfolglos

Ratzeburg (ots) - Großhansdorf



Am 15.06.2017, gegen 10.30 Uhr, kam es im Wöhrendamm in

Großhansdorf zu einem versuchten Handtaschenraub. An der

Bushaltestelle "Papenwisch" griff ein männlicher Täter nach der

Handtasche einer 82-jährigen Großhansdorferin und wollte ihr diese

entreißen. Die Rentnerin wehrte sich lautstark, so dass ein

"Mitarbeiter des gegenüber liegenden Rathauses" den Vorfall mit bekam

und sich sofort nach draußen begab, um evtl. zu helfen. Mittlerweile

hatte der Täter die Handtasche entreißen können und flüchtete zu Fuß

durch einen Gehweg auf die Straße Barkholt und dann weiter in

Richtung Sieker Landstraße. Der Zeuge verfolgte den Täter zu Fuß, bis

dieser dann auf der Flucht die Handtasche wegwarf. Der Zeuge nahm die

Handtasche an sich und übergab sie der 82-jährigen. Nach einer kurzen

Überprüfung stellte sie fest, dass nichts fehlte. Verletzt wurde bei

dem versuchten Raub niemand.



Der Täter wird wie folgt beschrieben.



- Ca. 35 Jahre alt - Ca. 1,70 - 1,80 m groß - Moppelig / dick -

Sehr helle Haut - Dunkle kurze Haare - Dunkler Bart Er war bekleidet

mit - Weißem, langärmeligen Sweat-Shirt - Darüber eine schwarze Weste

- Dunkler Hose - Schwarzer Mütze (kein Basecap) - Sportschuhen



Weitere Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zur Tat oder dem Täter

machen? Wer kennt eine Person auf die die o. g. Beschreibung

zutrifft? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg

unter der Telefonnummer 04102 / 809-0.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

Holger Meier

- Stabsstelle / Presse -

Telefon: 04541/809-2010



Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

