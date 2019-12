Handewitt - Sylvesterraketen sichergestellt

Avatar_shz von shz.de

17. Dezember 2019, 08:53 Uhr

Handewitt (ots) - Heute Morgen gegen 02.15 Uhr kontrollierte eine Streife der

Bundespolizei einen aus Dänemark kommenden Kleintransporter am Scandinavienpark

in Handewitt. Der Fahrer legitimierte sich ordnungsgemäß, es handelte sich um

einen 41-jährigen Polen.



Bei der Nachschau im Laderaum entdeckten die Beamten sieben Sylvesterraketen mit

jeweils 75 Gramm Sprengstoff. Die Einfuhr ist allerdings auf 20 Gramm

beschränkt.



Nach Kontaktaufnahme mit dem Hauptzollamt Kiel wurden die sieben Raketen

sichergestellt. Der Pole muss mit einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das

Sprengstoffgesetz rechnen.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Flensburg

Valentinerallee 2a

24941 Flensburg

Pressesprecher

Hanspeter Schwartz

Telefon: 0461/3132-104 o. Mobil: 0160/8946178

Fax: 0461/ 31 32 - 107

E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50066/4471212

OTS: Bundespolizeiinspektion Flensburg



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell