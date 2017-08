Handewitt: Spielhalle in Jarplund-Weding überfallen

Handewitt (Kreis Sl-FL) (ots) - Donnerstagmorgen (24.08.17) wurde

eine Spielhalle im Ochsenweg in Handewitt (Ortsteil Weding)

überfallen. Ein maskierter Täter betrat gegen 04:00 Uhr die

Spielothek und bedrohte die 42-jährige Angestellte mit einer

Schusswaffe. Er forderte Geld. Dieses wurde ihm ausgehändigt und in

eine Tüte gepackt.



Der Mann flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Jarplund. Er

wird folgendermaßen beschrieben:



- ca. 180 cm groß, schlank

- schwarze Jacke mit Kapuze, schwarze Hose, weiße Turnschuhe

- schwarze Maskierung

- akzentfreies Deutsch



Die Angestellte wurde bei dem Überfall nicht verletzt.



Bereits am vergangenen Donnerstag (17.08.17) wurde eine Spielhalle

in der Flensburger Innenstadt überfallen. Die Täterbeschreibung ist

auffällig ähnlich.



In beiden Fällen ermittelt das Kommissariat 7 der BKI und bittet

um Hinweise unter der Telefonnummer: 0461 - 484 0.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



