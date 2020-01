Handewitt - Rumäne mit gefälschten Autokennzeichen kontrolliert

Avatar_shz von shz.de

22. Januar 2020, 11:53 Uhr

Handewitt (ots) - Gestern Mittag kontrollierte eine Streife der Bundespolizei im

Bereich Handewitt einen Audi Kombi mit ungarischen Kennzeichen. Die Insassen

wiesen sich mit rumänischen Dokumenten aus. Die Beamten hatten jedoch Zweifel an

der Echtheit des ungarischen Händlerkennzeichens. Durchgeführte Recherchen in

den Fahndungssystemen und Datenbanken ergaben, dass diese Art von

Autokennzeichen nicht existent war.



Der 28-jährige rumänische Fahrer muss mit einem Strafverfahren wegen

Kennzeichenmissbrauch und Verstoßes gegen das

Ausländerpflichtversicherungsgesetz rechnen. Eine hinzugezogene Streife der

Polizei Handewitt übernahm die weitere Bearbeitung.



