Handewitt - Bundespolizei und Zoll stellen 22 kg Amphetamine sicher

23. September 2019, 16:53 Uhr

Freitagnachmittag gegen 17.45 Uhr kontrollierte eine Streife der

Bundespolizei einen Audi A 4 auf dem Autobahnparkplatz Altholzkrug.

Im Fahrzeug saßen zwei Männer, die sich mit estnischen Dokumenten

auswiesen. Die Bundespolizisten stellten fest, dass gegen den

50-jährigen Fahrer vier Haftbefehle vorlagen. Die Staatsanwaltschaft

suchte ihn wegen Körperverletzung und Diebstahl. Der Este wurde

verhaftet und in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.



Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges entdeckten die Beamten eine

große Anzahl von Tetrapacks. In diesen waren diverse Beutel mit

Amphetaminen eingeschweißt. Beamte der Zollfahndung Hamburg *

Dienstsitz Kiel wurden hinzugerufen und übernahmen

zuständigkeitshalber die weiteren Ermittlungen. Letztendlich wurden

22 kg Rauschgift sichergestellt.



Der 45-jährige Beifahrer wurde auf Anordnung der

Staatsanwaltschaft Flensburg dem Haftrichter vorgeführt. Auch er

wurde in die JVA eingeliefert. Das Amphetamin dürfte einen Wert von

ca. 100.000 Euro haben.









