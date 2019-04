Hamfelde/ OD: Vermisster Junge nach großer Suche wohlbehalten gefunden

von shz.de

11. April 2019, 21:13 Uhr

Ratzeburg (ots) - Heute, gegen 13:50 Uhr, verloren Eltern ihren

8-Jährigen Sohn beim Spazierengehen im Staatsforst Trittau am

Hahnheider Turm (Hamfelde/ Stormarn) aus den Augen. Nachdem sie ihren

Sohn nach einer Stunde nicht selber gefunden hatten, alarmierten sie

über Notruf die Polizei.



Umgehend wurde eine groß angelegte Suche nach dem Kind

eingeleitet. Insbesondere wurde unter Bildung von Einsatzabschnitten

der große unübersichtliche Forst abgesucht. Ferner wurde eine

Öffentlichkeitsfahndung veranlasst.



Eingesetzt waren 12 Polizeifahrzeuge, der Polizeihubschrauber

Libelle 1 der Polizei Hamburg, 22 Rettungsdiensthunde und die

Freiwilligen Feuerwehren Hamfelde sowie Mühlenrade. Insgesamt waren

ca. 100 Einsatzkräfte und ca. 30 private Helfer aus dem Umfeld der

Familie an der Suche beteiligt.



Gegen 19:00 Uhr teilte ein Spaziergänger, der aufgrund der

Öffentlichkeitsfahndung informiert war, über Notruf mit, dass er

einen Jungen in vom Vermisstenort ca. 10 km entfernten Ritzerzau

gesehen habe. Dort konnte dieser wenig später von einem Streifenwagen

wohlbehalten gefunden werden.



Der 8-Jährige gab an, dass er kurz seine Eltern aus den Augen

verloren und diese anschließend nicht wieder gefunden habe. Deshalb

habe er versucht alleine aus dem Wald und anschließend zu Fuß nach

Hause zu gelangen. Von der großen Suche hatte dieser nichts

mitbekommen.



Nachdem der Junge von den Kollegen mit einer Frikadelle verpflegt

worden war, wurde er den überglücklichen Eltern zu Hause übergeben.









