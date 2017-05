Hamdorf / Kreis RD-ECK - Sachschaden nach Feuer

Hamdorf / Kreis RD-ECK (ots) - 170529-1-pdnms Sachschaden nach

Feuer



Hamdorf / Kreis RD-ECK. Beim Brand eines kleinen Stall- und

Garagengebäudes in Hamdorf (Sandknöll) entstand Sonntagabend

(28.05.17, 20.20 Uhr) Sachschaden in Höhe von mindestens 40000 Euro.

Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist noch ungeklärt.

Die Kripo Rendsburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Mehrere

Schweine konnten rechtzeitig ins Freie getrieben werden. Eines

verletzte sich jedoch so schwer, sodass es eingeschläfert werden

musste. Verbrannt sind unter anderem ein Pkw und ein kleiner Traktor.



