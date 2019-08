Hamburg/Quickborn - Handyortung führt zum Tatverdächtigen

von shz.de

13. August 2019, 13:53 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Vormittag des 11.08.19 konnte ein

gestohlenes Handy von der Geschädigten geortet werden. Polizeibeamte

stellten Tatverdächtigen und Handy in der Bahn fest.



Die 20jährige Geschädigte aus Hamburg hatte ihr kürzlich

gestohlenes Smartphone über das Internet geortet. Anhand des

Ortungsergebnisses konnte sie erkennen, dass das Gerät gegenwärtig

offenbar mit der AKN Bahn von Hamburg in Richtung Quickborn unterwegs

war. Sie informierte die Hamburger Polizei und teilte fortlaufend den

Standort des Geräts mit. Da die Bahn zu dieser Zeit die Grenze zu

Schleswig-Holstein passierte, informierte die Hamburger Polizei auch

die Regionalleitstelle der Polizei in Elmshorn. Von dort aus wurde

eine Funkstreifenbesatzung an den Bahnhof Quickborn entsandt. Die

Kollegen konnten den Zug dort antreffen und begaben sich in die

Waggons. In Absprache schaltete die Geschädigte nun per Fernzugriff

einen Alarmton am gestohlenen Smartphone ein. Prompt ertönte der

Signalton in der Tasche eines Fahrgasts. Die Überprüfung durch die

eingesetzten Beamten ergab, dass es sich tatsächlich um das

Smartphone der Geschädigten handelte. Nach Rücksprache mit der

Staatsanwaltschaft wurde dieses wieder ausgehändigt. Der

Tatverdächtige, ein 49jähriger Mann aus Henstedt-Ulzburg, wurde nach

der Personalienfeststellung entlassen.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Steffen Büntjen

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell