Hamburg: Kieler Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach der 13-jährigen Anna-Sophie (Folgemeldung zu 170623.5 Kiel)

Hamburg (ots) - Seit dem 21.06.2017 wird die 13-jährige

Anna-Sophie Bremer aus Kiel vermisst. Sie ist 165 cm groß, hat

längere blau-lilafarbene Haare und linksseitig ein Nasenpiercing. Sie

trägt ein schwarzes langes Kleid mit blauen Blumen und graugrüne

Turnschuhe der Marke Nike. Die Farbe ihrer Jacke ist nicht

bekannt.



Anna-Sophie sollte sich vermutlich in den Stadtgebieten von Kiel

oder Neumünster aufhalten.



Eine Handyortung hat heute um 17:15 Uhr jedoch ergeben, dass sich

die Anna-Sophie möglicher Weise in Hamburg, im Stadtteil Eppendorf,

aufhalten könnte. Die Hamburger Polizei ist deshalb mit in die Suche

eingebunden.



Die Kieler Polizei bittet die Hamburger Medien ebenfalls um

Unterstützung bei der Suche.



Wer Anna-Sophie gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort

machen kann, wird gebeten, die Kieler Polizei unter der Telefonnummer

0431 / 1603333 anzurufen oder den Notruf 110 zu wählen.



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 23.Jun.2017 | 17:43 Uhr