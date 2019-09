Halstenbek - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Avatar_shz von shz.de

25. September 2019, 15:03 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am frühen Morgen des Mittwoch, den 25.09.19,

sind zwei Autofahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt worden, einer

von ihnen schwer.



Gegen 04:45 Uhr befuhr ein 53-jähriger Hamburger mit seinem Opel

die Lübzer Straße in Richtung Kellerstraße. Nach bisherigen

Erkenntnissen der Polizei fuhr er in die Kreuzung Lübzer Straße /

Gärtnerstraße ein, obwohl Verkehrszeichen dort die Vorfahrtsgewährung

fordern. Beim Einfahren in die Kreuzung stieß der Opel frontal in die

Fahrerseite eines VW Golf, der zu diesem Zeitpunkt die Gärtnerstraße

in Richtung Rellingen befuhr. Der 52-jährige Golffahrer aus

Halstenbek wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Opelfahrer

verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten beide Fahrer in

umliegende Krankenhäuser.



Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.









