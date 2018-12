Halstenbek - Verkehrsunfall

von shz.de

17. Dezember 2018, 12:33 Uhr

Bad Segeberg (ots) - In den frühen Morgenstunden ist es im Bereich

der Gärtnerstraße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.



Ein 54-jähriger Autofahrer aus Halstenbek befuhr gegen 5.35 Uhr

mit einem BMW die Gärtnerstraße in Richtung Hamburg und bog im

Bereich der Anschlussstelle Halstenbek-Krupunder der Bundesautobahn

23 nach links in die Käsestraße ab. Hierbei übersah er ersten

Erkenntnissen der Polizei zufolge einen ihm entgegenkommenden PKW,

woraufhin beide Fahrzeuge miteinander kollidierten.



Sowohl der BMW-Fahrer als auch der ebenfalls 54 Jahre alte Fahrer

des entgegenkommenden VW zogen sich im Rahmen des Unfalls schwere

Verletzungen zu. Rettungskräfte versorgten die Männer an der

Unfallstelle und transportierten sie im weiteren Verlauf jeweils in

ein Hamburger Krankenhaus.



An den beiden Autos entstand ein Sachschaden in einer geschätzten

Höhe von etwa 16.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen entfernte die

Fahrzeugwracks von der Unfallstelle. Einsatzkräfte der Feuerwehr

erschienen aufgrund auslaufender Betriebsstoffe ebenfalls vor Ort und

streuten die Fahrbahn ab.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Nico Möller

Telefon: 04551-884-2020

Handy: 0160-3619378

E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell