Halstenbek - Schlange entwichen

17. August 2020, 14:12 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Seit Sonntagabend (16.08.2020) wird in der Halstenbeker Industriestraße eine Königsphyton vermisst.



Um 19:35 Uhr informierte die Tierhalterin die Polizei.



Das Tier ist circa 1,20 Meter lang und wiegt ungefähr zwei Kilogramm.



Die Schlange ist in den hiesigen Gefilden nicht heimisch. Erfahrungsgemäß bleiben diese Tiere eher im Nahbereich. Königsphytons sind für Menschen ungefährlich und nicht aggressiv.



Die Tiere meiden den Kontakt zum Menschen.



Im Falle des Antreffens der Schlange bittet die Polizei um Kenntnisgabe.



Hinweise bitte an das Polizeirevier Rellingen unter 04101 4980.



