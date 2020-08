Halstenbek- Schlange entwichen - Folgemeldung

Avatar_shz von shz.de

21. August 2020, 10:23 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Seit dem 16.08.2020 wird in Halstenbek eine Königsphyton vermisst. Wir berichteten unter dem Link



https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4681580



Am Donnerstag (20.08.2020) wurde die Königsphyton um 22:30 Uhr in der Straße Lütten Immels von der Tierhalterin in Halstenbek gesichtet und konnte schließlich dem heimischen Terrarium wieder zugeführt werden. Der Auffindeort befand sich nur wenige Hundert Meter von der Anschrift der Tierhalterin entfernt.



