Halstenbek - Raubstraftat auf Mobilfunkgeschäft

17. April 2018, 13:43 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Gestern ist es zu einem Raubüberfall auf ein

Mobilfunkgeschäft in der Gärtnerstraße in Halstenbek gekommen.



Gegen 17:45 Uhr, kurz vor Ladenschluss, betrat eine männliche

Person das Mobilfunkgeschäft, bedrohte die anwesenden Angestellten

und Kunden mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von

Smartphones.



Nachdem der Täter eine bislang noch nicht vorliegende Anzahl von

Smartphones erhalten und in einem Müllbeutel verstaut hatte, verließ

er das Geschäft und floh mit einem bereitstehenden / abgestellten

weißen VW-Bus in unbekannte Richtung.



Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen

verlief ohne Ergebnis.



Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen dazu

übernommen und sucht in dem Zusammenhang nach Zeugen, die Angaben zu

dem Täter oder dem Fluchtfahrzeug machen können.



Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:



- Männlich - Ca. 175 - 180 cm groß - Schlank - Dunkler Hauttyp -

Bekleidet mit einer dunklen Oberbekleidung, einer dunklen Hose und

blauen Schuhen.



Während der Tatausführung trug der Täter eine grau / schwarze

Maske.



Der weiße VW-Bus war vermutlich mit einem ausländischen

Kennzeichen versehen.



Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.



Verletzt wurde bei dem Überfall niemand.



Hinweise nimmt die Kriminapolizei in Pinneberg unter Tel. 04101 /

202-0 entgegen.









