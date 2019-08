Halstenbek - Motorradfahrer nach Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Avatar_shz von shz.de

30. August 2019, 10:03 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Abend des 29.08.19 wurden ein

Motorradfahrer und seine Sozia bei dem Zusammenstoß mit einem PKW

schwer verletzt. Der Motorradfahrer schwebt in Lebensgefahr.



Gegen 17:25 Uhr befuhren der 37-jährige Pinneberger und seine

15-jährige Sozia mit dem Motorrad die Gärtnerstraße in Richtung

Altonaer Straße. In entgegengesetzter Richtung fuhr ein 54-jähriger

Hamburger mit seinem Toyota. Nach bisherigen Erkenntnissen der

Polizei bog der Autofahrer nach links auf eine Grundstückszufahrt ab

und übersah dabei das entgegenkommende Motorrad. Bei dem Zusammenstoß

wurden der Motorradfahrer lebensgefährlich und seine Sozia schwer

verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der

54-jährige Autofahrer und seine 45-jährige Beifahrerin blieben

unverletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 15000

Euro.



Zur genauen Klärung der Unfallursache hat die Polizei im Auftrag

der Staatsanwaltschaft einen Unfallsachverständigen hinzugezogen.









