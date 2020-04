Halstenbek - Diebstahl eines Ford Kuga / Zeugen gesucht

Avatar_shz von shz.de

23. April 2020, 11:23 Uhr

Bad Segeberg (ots) - In Halstenbek ist zwischen Dienstag, dem 21. April und Mittwoch, dem 22. April 2020 ein Ford Kuga von einem Parkplatz entwendet worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.



Bislang unbekannte Täter entfernten das Fahrzeug auf unbekannte Weise von einem Parkplatz in der Seestraße. Bei dem gestohlenen Wagen handelt es sich um einen grauen Ford Kuga. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, dem 21. April (20:15 Uhr) und Mittwoch, dem 22. April 2020 (08:30 Uhr).



Ermittler der Kripo Pinneberg suchen nun nach dem Auto und den Tätern. Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Fahrzeugs nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04101-2020 entgegen.



