Halstenbek - Betrunken nach Verkehrsunfall geflüchtet

Avatar_shz von shz.de

16. Januar 2020, 09:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Mittwoch, den 15. Januar 2020, ist es in Halstenbek zu

einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Unfallbeteiligter flüchtete anschließend vom

Unfallort, wurde aber kurz darauf von der Polizei angetroffen. Ein Alkoholtest

verlief positiv.



Gegen 23 Uhr befuhr eine 49-Jährige aus Hamburg mit ihrem Mini Cooper die

Gärtnerstraße in Richtung Hamburg. Zeitgleich befuhr ein 40-Jähriger

Schenefelder mit seinem BMW die Kellerstraße in Richtung Schenefeld.



Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der

BMW-Fahrer an der Kreuzung Kellerstaße/Gärtnerstraße die Vorfahrt der

49-Jährigen missachtete und in die Kreuzung einfuhr, sodass es zum Zusammenstoß

der beiden Fahrzeuge kam.



Anschließend flüchtete der BMW-Fahrer in Richtung Schenefeld.



Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung stellten Beamte der Polizeistation

Schenefeld den Flüchtigen im Stadtgebiet Schenefeld fest. Ein Atemalkoholtest

ergab einen Wert von 1,48 Promille. Die Beamten ordneten daraufhin eine

Blutprobenentnahme bei dem 49-Jährigen an und beschlagnahmten seinen

Führerschein.



Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf rund

10.000 Euro geschätzt.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Steffen Büntjen

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4493390

OTS: Polizeidirektion Bad Segeberg



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell