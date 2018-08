Halstenbek, Am Bahnhof / Beleidigung und Körperverletzung nahe Halstenbeker Bahnhof - Zeugen gesucht

von shz.de

22. August 2018, 14:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Montag, 20.08.2018 gegen 08.20 Uhr, ist es

in der Straße Am Bahnhof in Halstenbek zu einer Beleidigung, Nötigung

und Körperverletzung gekommen.



Der unbekannte Täter beleidigte zunächst aus einem silbernen

älteren Mercedes Kombi heraus eine 29jährige Schenefelderin, schnitt

ihr dann mit dem Fahrzeug den Weg ab, stieg aus und schubste sie. Sie

wurde dabei leicht verletzt.



Personenbeschreibung des Täters: ca. 55 - 60 Jahre alt, ca. 1,60 m

groß, kurze, blonde Haare, Narben im Gesicht, schwarzes T-Shirt mit

rotem Schriftzug, hellblaue Jeans, helle Sneaker, evtl. Tattoo am

Oberarm.



Zeugen, die Hinweise zur Identität des bisher unbekannten Täters

geben können oder den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich

bei der Polizei Rellingen unter 04101-4980 zu melden.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Jenna Timm

Telefon: 04551-884-2024

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell