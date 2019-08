Halle in Vollbrand in Westensee

von shz.de

13. August 2019, 20:08 Uhr

Rendsburg (ots) - Heute am Dienstag, 13.08.2019, 19:35Uhr wurde

ein Großfeuer in Westensee gemeldet. Es brennt aktuell eine 30x20m

große Halle mit angrenzendem Tierbestand. Alle umliegenden Wehren

sind zur Zeit im Einsatz.



Um ca. 19:49Uhr wurde das Einsatzstichwort von FEU2 auf FEU3

erhöht.









Rückfragen bitte an:



Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

Daniel Passig

Telefon: 0176/ 64412457

E-Mail: passig@kfv-rdeck.de



Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde, übermittelt durch news aktuell