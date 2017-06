Hadenfeld: Scheune und Wohnhaus abgebrannt

Hadenfeld (ots) - Dienstagabend ist auf einem landwirtschaftlichen

Betrieb in Hadenfeld ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen zerstörten

eine Scheune komplett und ein Wohnhaus mit Schuppen weitgehend - die

Ermittlungen zur Brandursache hat die Itzehoer Kripo übernommen.



Gegen 22.30 Uhr brach das Feuer auf dem Hof im Ochsenweg in einem

Schuppen, in dem mehrere hundert Ballen Heu lagerten, aus. Trotz des

schnellen Einsatzes von sieben Freiwilligen Feuerwehren aus Itzehoe

und dem Umland konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude

und einen Schuppen nicht verhindert werden. Menschen kamen bei dem

Brand glücklicherweise nicht zu Schaden.



Die Löscharbeiten dauern aktuell noch an - das Begehen der

Brandstelle ist aus diesem Grunde noch nicht möglich. Aktuell gehen

die Ermittler der Itzehoer Kripo von einer Selbstentzündung des Heus

aus.



Das Wohnhaus ist nach dem Unglück nicht mehr bewohnbar, die

Gesamtschadenssumme dürfte bei etwa 500.000 Euro liegen.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 21.Jun.2017 | 11:23 Uhr