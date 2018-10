Gute Ideen werden belohnt: Förderpreis "Bleib dabei"

von shz.de

17. Oktober 2018, 14:18 Uhr

Kiel (ots) -



KIEL / SIERKSDORF. Mitglieder der Jugendfeuerwehren sind das

Rückgrat des Nachwuchses für die Freiwilligen Feuerwehren. Zudem

lernen junge Menschen ab zehn Jahren in den Jugendabteilungen der

Feuerwehren gesellschaftliches Enga-gement und erfahren ein großes

Stück Persönlichkeitsbildung. Um all das zu fördern und weitere junge

Menschen für den Dienst in den Feuerwehren zu begeistern,

kooperieren die schleswig-holsteinische Jugendfeuerwehr im LFV SH und

der HANSA-PARK seit einigen Jahren unter dem Titel "Bleib dabei". In

diesem Jahr waren kreative Ideen unter dem Projektnamen

"Jugendfeuerwehr macht Schule" gefragt. Die Jugendfeuerwehren des

Landes waren am 28. August aufgefordert, ihr Hobby im Rahmen von

selbsterdachten kreativen Schulprojekten zu präsentieren und zum

Mitmachen zu animieren. Der HANSA-PARK als Kooperationspartner lobte

dazu Preisgelder in Höhe von insgesamt 8.500 Euro und 500 Ehrenkarten

für die Siegergruppen aus. Nachdem eine Jury die eingereichten

Projekte gesichtet und bewertet hatte, stand nun im HANSA-PARK die

Siegerehrung an. Claudia Leicht, Mitglied der Geschäfts-leitung, und

Landes-Jugendfeuerwehrwart Dirk Tschechne begrüßten dazu Vertreter

der ersten drei Gruppen, die die Reihenfolge des Rankings noch nicht

kannten. "Sie geben der Gesellschaft so viel - da ist es uns eine

Herzensangelegenheit, ihre Arbeit zu fördern", sagte Claudia Leicht

auch im Namen ihres Ehemannes und HANSA-PARK-Geschäftsführers

Christoph-Andreas Leicht.



Den dritten Platz, einen Geldpreis in Höhe von 1000 Euro und 50

Ehrenkarten ge-wann die Jugendfeuerwehr Handewitt (Kreis

Schleswig-Flensburg). An der Siegfried-Lenz-Schule wurden von der

Gruppe die ersten bis achten Klassen in Brandbekämpfungsmaßnahmen

geschult - einerseits mit einem lehrbuchmäßigen Löschangriff mit

Feuerwehrtechnik als auch zu einem sogenannten Fettbrand im

heimischen Bereich. Die Maßnahme soll nun auch im Einvernehmen mit

der Schulleitung jedes Jahr stattfinden.



Platz 2 ging an die Jugendfeuerwehr Wedel (Kreis Pinneberg). Die

Gruppe schulte am Ernst-Barlach-Gymnasium die Fünftklässler, in dem

diese aus einem mit Thea-ternebel verrauchten Holzhaus eine Puppe

retten mussten und gezeigt bekamen, wie man Erstmaßnahmen und

Brandbekämpfungsmaßnahmen einleitet. Neben dem Lerneffekt für alle

waren vier Neueintritte Lohn der Mühe. Dotiert ist der Preis mit 1500

Euro und 50 Ehrenkarten.



Den Sieg holte sich die Jugendfeuerwehr Kiel-Elmschenhagen. 2500

Euro für die Gruppenkasse und 50 Ehrenkarten gab es für ein

umfassendes Projekt der Brandschutzerziehung am Schulzentrum

Elmschenhagen. Daran nahmen rund 180 Schüler der Klassen 11 bis 13

teil. Da die Jugendfeuerwehr dort bereits über eine Warteliste

verfügt, war weniger die Nachwuchswerbung als inhaltliche Aufklärung

ein Thema. So ging es zunächst um das System "Freiwillige Feuerwehr",

gefolgt von einer Gerätekunde bis hin zu Grundlagen der Brandchemie

und Löschkunde.



Die Plätze 4 bis 10 waren mit je 500 Euro und je 50 Ehrenkarten

für den HANSA-PARK dotiert und gingen an die Jugendfeuerwehren

Kirchbarkau (PLÖ), Schönberg (PLÖ), Schönkirchen (PLÖ), Timmendorfer

Strand (OH); Brokstedt (IZ), Bad Bramstedt (SE) und Treia (SL-FL).



Landes-Jugendfeuerwehrwart Dirk Tschechne dankte dem Freizeitpark

für das seit Jahren anhaltende besondere Engagement für die

Jugendfeuerwehr und hatte auch gleich Ideen für weitere Projekte

dabei. So könnten die Jugendfeuerwehren sich z.B. in ihrer Rolle

als ausgebildete Ersthelfer an den Schulen noch mehr einbringen.









Medien-Rückfragen bitte an:



Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Holger Bauer

Pressesprecher

Telefon: 0431 / 603 2195

Mobil: 0177 / 2745486

E-Mail: bauer@lfv-sh.de

http://www.lfv-sh.de



Original-Content von: Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell